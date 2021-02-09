中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，除透露自己不排除參選黨主席，昨日（8）更宣示將直攻2024總統大選。網紅「歷史哥」認為，趙一口氣點燃黨主席與總統戰火，大罵總統蔡英文又說要「藍綠大和解」，雖不斷拋議題是為抓話語權，卻犯了「戰略模糊、雙軌並行」的大忌，不僅造成混亂、衝突更恐動搖深藍基本盤，這些對後續的操作都相當危險。

歷史哥今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，趙少康為了抓住話語權不斷拋議題，本來宣布參選黨主席，趙絕對能吸引到「韓粉」支持，優勢極大，但宣布參選2024年總統，韓粉反應就不佳了，因為黨主席與總統訴求的群眾不同，兩邊彼此有衝突性；選黨主席必須獲取深藍的支持，趙又拋出「藍綠大和解」，但說要大和解又一直罵蔡英文做多爛、得罪綠營支持者，造成更大衝突性。

歷史哥指出，趙少康是資深媒體人，對網路群眾的求新求變特性有高度了解，所以趙現在顯然不斷在抓話題主導權，但新鮮感可以維持1到3個月，過了「蜜月期」能否維持熱度才是問題。歷史哥強調，距國民黨黨主席7月選舉還很久，進入下個階段，必須要靠議題的支撐性才能撐起熱度，而議題的支撐性就在於能否引起普遍老百姓的共鳴，有老百姓的共鳴才能佔據媒體版面。

針對趙少康目前的戰略，歷史哥提出「戰略模糊、雙軌並行」警告，因為趙現在拋出的議題，一下打總統大選、一下打國民黨黨主席，這就會造成混亂，因為這兩者的選舉群眾與訴求並不同，若不謹慎應戰容易步步出錯。趙回歸國民黨選黨主席，在深藍引起旋風，大家對嫻熟媒體、能言善道的趙，充滿以「強人」之姿帶領國民黨充滿期待，但趙選總統，讓不少在「等一個人」的韓粉不滿；如今又拋出「藍綠大和解」，恐動搖藍營基本盤。歷史哥建議，趙本身條件極具優勢，並不一定要操作到這麼激烈。

(中時新聞網)