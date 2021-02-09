根據路透社取得的文件與知情人士透露，美國國會民主黨人周一將發布一項廣泛的計畫，向美國航空業、運輸系統、機場與美國國家鐵路客運公司（Amtrak）額外提供逾500億美元援助，並將擬定一項30億美元方案，為航空業製造商提供薪資方面的支持。

根據美國國會草擬的法案，這項規模達1.9兆美元的新冠紓困振興方案將包括援助運輸機構300億美元、為客運航空業提供140億美元、為美國機場撥款80億美元，為航空業承包商提供10億美元，為美鐵撥款15億美元。美國眾議院各相關委員會計畫於周三表決這項法案。

周一航空股應聲大漲，美國航空收漲3.4%，聯航與達美均漲逾5%，西南航空大漲近6%。

美國總統拜登此前提議撥款200億美元，為陷入困境的美國運輸業提供援助，但並未提及為航空業提供新一輪援助。而民主黨人本就主張在新冠肺炎疫情導致旅行需求崩跌之際，應該擴大對運輸業的援助。

此前美國運輸系統已經獲得國會通過的390億美元緊急援助。紐約市的大都會運輸署表示，最近每日地鐵載客量已減少至少70%。

自去年3月以來，美國航空業已獲得400億美元薪資援助，產業工會現已要求國會再撥款150億美元，以便在3月31日當前援助措施到期之後，能保住成千上萬名勞工的工作。政府若額外撥款140億美元，近30,000名航空業人員便能在9月30日之前保住工作。

根據路透社所見，眾議院金融服務委員會提出的140億美元航空業薪資提案摘要指出，航空業在2020年虧損逾350億美元，且直到2021年中都無法重拾獲利。

此外，規模達30億美元的航空製造業方案將提供五成的薪資、福利與培訓費用補貼。因疫情導致採購新飛機的需求萎縮，美國飛機製造商波音與其供應商去年已裁減數千個製造工作。

(時報資訊)