日本央行9日最新數據顯示，日本元月市面流通貨幣與銀行存款均以創紀錄的速度在成長，這表示疫情發展撲朔迷離下，公司行號與日本家庭不怕一萬只怕萬一，各個手握大把現金而不敢花錢。

近來公布的日本經濟數據顯示，日本景氣復甦的動力，似乎已熄火停滯不前，加上元月推出的緊急狀態又要延到三月才可能結束，這對日本孱弱經濟環境又給予重重的一擊。

日本銀行數據顯示，元月份日本M3貨幣供給，也就是流通中貨幣與金融機構存款，年增率為7.8％，創下有史以來最大增幅。除了M3新高外，同時M2年增率為9.4%也是新高紀錄。M1年增14.2%更是在高檔水位。

日本央行表示，日本元月銀行存款增加15.5％，而流通在外現金也多了5.7％。

經濟學者認為，沒人知道疫情未來發展會如何，公司行號與民眾家庭雙雙在未雨綢繆下，都將現金放著不敢用。況且目前日本還在實施緊急狀態，估計三月初才能恢復往昔日常。

為救經濟，日本央行在2020年也多次獻計，包括成立新的貸款平台，希望讓公司行號維持穩定現金流，以防萬一周轉不靈。

貨幣供給中，M1狹義貨幣，除了現金外，還包括公司行號的流動資金，可視為一種現實購買力。至於M2廣義貨幣，還又包含了很多存款等，是現實加上潛在購買力的表徵。

(時報資訊)