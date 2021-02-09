隨著國內外疫情持續嚴峻，全民防疫更不能在此時鬆懈，為進一步提高數位金融使用率，讓國人能在減少實體接觸的情況下依然享有便捷的金融服務體驗，銀行紛紛在數位金融祭優惠回饋。華南銀開創nPoint生態圈，2％立即回饋超有感；台北富邦銀行推出多項數位帳戶回饋活動，包括綁定數位帳戶扣繳信用卡費，或綁定LINE Pay Money、icash Pay等行動支付工具進行繳費支付等。

北富銀十分重視金融科技研發，無論是人工智能、大數據、雲端技術或區塊鏈，都擁有獨步全台的創新應用，也為客戶帶來良好的使用體驗。2020年北富銀新開立數位帳戶數年成長逾9倍，同時網路銀行及行動銀行的線上用戶也有多達34%的年增幅，並帶動整體線上業務量以雙位數比例持續增長，具體展現北富銀長期深耕數位金融領域的成效。

華南銀行去年底推出「nPoint」紅利集點會員服務，客戶透過「華銀支付」以QR Code扣款消費，高達實際付款金額2％的「nPoint」點數即時入帳，在下次消費時就可以直接抵用，而且回饋範圍不受限制，在全台15萬台灣Pay商家，如：四大便利商店、台北101、義美、寶雅、屈臣氏、85度C等皆可折抵，「全通路、高回饋、最即時、超有感」，完勝其他行動支付業者和多數信用卡回饋。華南銀行也特別在春節期間(除夕至初五)舉辦「金牛賀新春，華銀紅包財臨門」活動，給新台幣SnY的客戶優先體驗，使用「華銀支付」完成QR Code消費扣款(50元以上)，除可享有2%的nPoint點數回饋，再連抽6天nPoint 1,000點「紅包禮」，另外還有限量1,000名的首次綁定消費「新春禮」，免抽獎再送nPoint 1,000點，最高可得7,000點，「一筆消費、三重優惠」。

(時報資訊)