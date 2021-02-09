今天凌晨東部海域連續發生2起規模5以上地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這2起地震屬於隱沒帶地震，目前認為是7日凌晨規模6.1地震的餘震，而自今年1月9日東部海域發生規模5.7地震至今，32天內已經連發生8起規模5以上地震，原因除了是正常能量釋放以外，還有另一種可能，不排除這些都有可能是大地震的前震。

陳國昌表示，2月7日的6.1地震與今天凌晨的2起規模5.5、5.7地震，這3個地震都是隱沒帶產生的地震，因此把今天凌晨的2個地震歸類為1月7日的餘震。而在2月7日發生規模6.1地震時，當時就有預測未來3、4天內會有規模4以上的餘震發生，目前看來確實如此。

陳國昌指出，今年至今規模超過5的地震已累積8個，且都發生在和平海盆附近，都是在隱沒帶地震，並指出這地區從去年開始，地震比以往更頻繁發生，這當中有兩種解釋，一是正常釋放能量，但其實也未必，因為巨大地震都發生在海溝、隱沒帶，而規模超過5以上地震都有前震，以日本311地震來看，在前7天就發生了7.7地震，當初日本以為是主震，結果7天候就來個規模9地震。因此不排除這些規模5以上的地震有可能會是大地震的前震。

陳國昌表示，地震忽然變頻繁，在相同地區屢次發生，是我們更需要注意的，氣象局會持續注意這地區的後續發展。至於為何今天凌晨2起地震沒發國家警報，陳國昌解釋，地震要搶時間，預估難免有誤差，請大家多包涵，未來會朝更精確的方向去預估。

陳國昌說，細胞廣播牽扯單位非常多，若現在要改變還要經過層層的行政程序，預估到下半年台北會調整到4級震度才會發細胞簡訊，與其他縣市一樣標準。

(中時新聞網)