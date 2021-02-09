一名有20年菸齡的男子，最近1年經朋友介紹後抽電子煙，卻發現腹脹、腹瀉、消化困難等症狀，就醫照X光才發現罹患肺炎，肺功能於6個月中減少了近3成的肺活量，台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，這可能是台灣第一例通報的成人電子煙肺損傷案例。

蘇一峰昨（8）日於臉書分享，該病患是一名有20年菸齡的40歲男性，就醫時有腹脹、腹瀉等症狀，並伴隨呼吸困難、喘，患者先至腸胃科門診就診，但找不到原因，之後轉至胸腔科與感染科照X光，才發現罹患肺炎，住院進行3次治療，由於以為只是普通肺炎，給予類固醇後，見症狀有改善就出院。

蘇一峰於臉書分享該病患的病史，並強調罹患肺炎與電子煙的煙油品質好壞，並無關係。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰說，該患者出院後，症狀又復發，才輾轉找他求治，經詳細診斷詢問病史後得知，該患者近1年改吸電子煙，且每次吸完就有呼吸道症狀加劇的狀況，蘇一峰透露，該患者身體高壯，屬於館長型的壯碩男子，卻在短短1年內體重大減10公斤，甚至走路、爬樓梯就會氣喘吁吁。

蘇一峰說，深入檢查後發現，該患者的肺功能在短短6個月中，減少了快3成的肺活量，一有胸悶喘的狀況，就得吸急救用的支氣管擴張劑才能舒緩，目前已將該患者通報給衛福部國民健康署，極可能是全台第一例通報成人吸電子煙導致肺部損傷的案例。

蘇一峰表示，該患者使用的是美國原廠電子煙油，過去有不少吸電子煙的相關人士曾辯稱，「因電子煙而使肺部損傷者，一定是使用劣質的電子煙油」，此言論真的大錯特錯。

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(中時新聞網)