大陸央視新聞9日報導，香港政府突襲封區檢測新冠病毒行動，迄2月9日上午7時，香港佐敦文英樓及深水埗恒安樓兩個受限區域，均完成強制檢測行動，共計1540人接受檢測，目前未發現確診病例。

行動完成後，居民如能出示陰性檢測結果，或證明已接受強制檢測，在提供必要個人資訊後方可離開。

本輪強制檢測主要集中在文英樓，截至9日凌晨2時，文英樓有大約1450名居民接受病毒檢測。

香港01報導，新冠肺炎疫情反覆，衛生防護中心公布，香港8日新增32宗確診。由於港府在圍封鰂魚涌惠利大廈時，找到3例初步確診個案，而且一例初步確診個案與早前確診的筲箕灣官立中學學生，居於同一座向，涉垂直傳播，全幢大廈04室住戶都要檢疫隔離。而筲箕灣官立中學亦有130名師生須檢疫，因為確診學生曾於傳染期內回校考試。

政府昨晚上繼續有突襲封區檢測行動，分別圍封深水埗恒安樓、佐敦文英樓。至早上7時，政府宣布兩區均已完成檢測，當中沒有發現確診個案。政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

(中時 )