春節將近，圍爐聚餐機會多，常是酒駕好發期，苗栗縣警局9日表示，警方將於易肇事時間、路段（口）加強取締酒駕，呼籲民眾勿酒後駕車。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

春節將近，圍爐聚餐機會多，民眾喜好小酌怡情，常是酒駕好發期，苗栗縣警局9日表示，配合「酒駕零容忍」政策，警方將於易肇事時間、路段（口）加強取締酒駕，呼籲民眾勿酒後駕車，才能平安歡度佳節。

苗栗縣警局指出，春節將近，因國人飲酒習慣及風俗民情，常是酒駕好發時期，警方為配合政府「酒駕零容忍」政策，將選擇轄區易肇事時間、路段（口）及易發生酒後駕車違規肇事地點等相關周邊道路，採取「全面攔檢」方式實施路檢。

苗栗縣警局表示，自2019年7月1日酒駕新法上路後，除配合修法加重處罰嚇阻外，持續採取多元手段抑制酒駕行為，並透過加強教育宣導酒後不開車的觀念，共同防制酒駕。

苗栗縣警局交通隊統計，苗栗縣2020年發生酒後駕車肇事共有100件、受傷122人與2019年酒後駕車肇事127件、受傷149人比較，發生減少27件（減少21.25％）、受傷減少27人（減少18.12％）。

苗栗縣警局局長周煥興表示，配合2021年加強重要節日安全維護工作，將於春節期間加強防制酒駕，並宣導「指定代理駕駛」、「搭乘大眾交通運輸工具」及提供「代叫計程車」或「酒後代駕」等服務，另因應防疫，苗警實施酒測勤務時，將全面配合政府防疫政策，請民眾配合警方相關勤務措施。

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(中時 )