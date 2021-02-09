湖南省永州一名23歲人妻在元旦當天服毒自盡，丈夫日後在她手機內發現外遇訊息，她曾在死前向出軌對象要老鼠藥，對方曾一度慫恿她給丈夫吃，沒想到對方得知是她要吃後，竟無動於衷，一心只想與她魚水交歡，狠心地說「晚上陪我，明天給你」，間接導致她死亡；丈夫看到訊息後氣炸，決定提告，目前警方正在調查。

該丈夫表示，妻子在元旦服藥身亡後，他某日從妻子手機發現出軌的訊息，一名男子透過手機微信不斷與妻子互傳曖昧訊息，男子在訊息中說「看看胸胸」、「那不戴套？」等內容，2人不時會去摩鐵約會，妻子也會向對方索討金錢，說「我去買藥（避孕藥）」。

妻子在元旦服藥身亡後，丈夫某日從妻子手機發現出軌的訊息，一名男子透過手機微信不斷與妻子互傳曖昧訊息。（圖／翻攝自鳳凰新聞、漩渦視頻）

根據法醫鑑定，該妻子的死因為服用老鼠藥「毒鼠強」，而丈夫之後觀察妻子的手機訊息發現，妻子曾向外遇男子說「哪裡有賣毒鼠強？」對方還回「你要自殺？我這裡就有阿」，還提議「給妳老公吃啊」，妻子說自己要吃的，對方聽聞後卻絲毫不在意，一心只想發生關係，只說「晚上陪我，明天給妳！」

妻子說是自己要吃老鼠藥，小王聽聞後卻絲毫不在意，一心只想發生關係，只說「晚上陪我，明天給妳！」。（圖／翻攝自鳳凰新聞、漩渦視頻）

該丈夫說，妻子本來就患有精神疾病，沒想到外遇的男子竟如此沒有良心，「把我老婆弄死了，我心裡很過不去，很不舒服」，家中還有2個孩子僅5歲、4歲，他決定蒐集證據交給警方，「我一定要去告他，讓他坐牢」，目前大陸警方已經在調查此事，後續將進一步釐清案情。

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