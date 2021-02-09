農曆春節連假將至，許多民眾返台與親友團聚，內政部提醒，配合防疫，所有入境人士須配合居家檢疫14天的防疫，居家檢疫期滿後，仍要配合自主健康管理7天，落實戴口罩、勤洗手、避免到公共場所，若有任何身體不適，應主動撥打防疫專線1922或洽各地方衛生局。另外，春節期間用電量大，用電安全應謹記用電不超過負載、電線部綑綁折損、沒有商品安全標示的電器不買不用等「5不1沒有」，避免電器或電線因素造成火災。

內政部指出，入境者在連假期間仍應確實配合14天的居家檢疫措施，留在集中檢疫場所或防疫旅館、住所等地方不可外出，並密切觀察自己的健康情況，有任何身體不適，記得主動撥打防疫專線1922或致電各地方衛生局或通報村（里）幹事等防疫工作人員後，在衛生單位指示下就醫，切勿自行前往就醫。

入境者在居家檢疫14天期滿後，請持續配合7天的自主健康管理，落實戴口罩、勤洗手、避免到公共場所，有任何身體不適，也請主動撥打防疫專線1922或各地方衛生局，在衛生單位指示下就醫。

另外，根據消防署統計，去年春節期間共發生110件住宅火災，起火原因第1名為爐火烹調，其次為電氣因素，第3名是遺留火種(如菸蒂)。因此，內政部特別提醒，大家返鄉團聚之際，記得遵守「人離火熄」及「5不1沒有」的指引，才能安心過好年。

內政部表示，春節期間用電量大，用電安全切記「5不1沒有」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕汙損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，及沒有商品安全標章的電器不買不用，以避免電器或電線因素造成火災。

(中時 )