遠雄(5522)今年上半年計畫將在新北中和、台中清水、西屯水湳、台南沙崙高鐵特區、高雄三民區等進行推案，預計總銷逾300億元。除住宅案，更將於北士科、中和推出兩大商辦，總銷100億元，拉高商辦比重。

為持續創新並強化品牌競爭力，遠雄集團在2021年的開端正式宣布，將遠雄企業團正名為遠雄集團，啟動品牌再造計畫，並提出「Dream Bigger. Do Together. 築夢齊飛」的全新品牌主張。未來，將持續以穩健又創新的形象，深化企業凝聚力，成為攜手共築人生夢想的好夥伴。

遠雄除了將遠雄企業團正名為遠雄集團，並將企業識別翻新，以「現代、國際化」的方向進行調整，讓色彩更輕盈俐落、形狀更圓滿，簡約幾何的調性與建築給人的感受相呼應，提升整體活力卻不失穩重；並逐步運用在集團八項事業，重新賦予各項事業的專屬色彩，既表達各為獨立事業體，也呼應各自業務範疇，更連結當代多變的趨勢，希望以此穩健又創新的形象，面向市場與消費者，創造獨一無二的建築集團品牌架構與品牌風格。

展望未來，遠雄集團將以全新的集團和八項事業體形象出發，並將以「數據、速度、說故事」為核心思維，迎向科技與數位主導的時代趨勢，讓遠雄集團不再只是建築產業推手，更是攜手築夢的堅實夥伴。

(時報資訊)