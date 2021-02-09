去年以來大型科技股及在家工作等疫情受惠股在疫情中強勢走高，類股表現出現明顯分歧，但隨著疫苗利多陸續釋出，富蘭克林證券投顧分析，我們看到分歧的現象有所收斂，例如循環性及高股利類股表現有明顯改善，以MSCI美國高股利指數為例，目前已回復至非常接近疫情前的水準，分歧現象的收斂是2021年非常重要的市場發展主題。股票部位看好「雙題材及雙核心」兩大主軸！

富蘭克林證券投顧分析，今年以來市場走勢震盪，多空因素並陳，例如：疫苗利多中仍存有疫情惡化利空、資金充沛但資產評價面多偏貴，以及美國總統拜登提出財政刺激方案但還需要國會協商。儘管短線消息面錯綜，但2021年投資較明朗的方向是：疫苗施打普及將支持全球景氣復甦，創新成長與價值循環輪動加速，短線震盪無礙股市多頭格局，其中又以美國及新興亞洲股市最具優勢，而美國擴大刺激方案導致政府負債繼續攀高，殖利率曲線轉陡趨勢已定，債市投資須靠攏短天期債以降低利率風險。

即將進入中國農曆春節假期，國際市場將聚焦美國紓困政策進展、全球疫苗施打進度、財報與中國農曆年期間消費動能，牽動金牛年開紅盤後的風向球，預期風險性資產有望震盪走堅。現階段建議以「雙收益資產-美國與新興市場平衡型基金」為核心，同時涵蓋高息債及類股分散的高品質股票，兼顧爭取收益、抗波動與長期資本利得機會，股票部位看好「雙題材-科技及價值補漲、雙核心-美股及新興亞股」兩大主軸，可列為紅包行情操作優選。

(時報資訊)