「天山雄鹰」陸航旅直-20

直-20新型直升機已列裝解放軍新疆軍區，據軍事觀察家說，這些直升機改裝的發動機排氣口朝上，適合高原使用，加強了性能與生存力。

據《環球時報》8日報導，新疆軍區最近在中印邊境「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）上的班公湖，進行了直升機演訓。而在央視周六公開的影片中，新疆軍區「天山雄鹰」陸航旅直-20，直-10和米（Mi）-171直升機在進行演訓。分析家說，這顯示該旅已列裝直-20直升機，成為解放軍第5支公開列裝的部隊。

CCTV說，從覆蓋白雪的山區到沙漠，「天山雄鹰」陸航旅負責防衛長達近7,000公里的中國西部邊界線。直-20是2019年10月1日首度在北京天安門廣場的大閱兵中公開亮相，它擁有強大的自製渦軸發動機，並具備旋翼防冰除冰技術，在嚴寒、空氣稀薄的高原區上空，得以保障戰鬥力。

此外，觀察家說，從央視的影片看來，這些直-20的發動機排氣口是朝上，而不像先前所見的向外，可能意味它們已進行優化。《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男說，直-20優化後，得以減少不同裝備間的干擾，提高性能表現。更重要的是，這可以降低紅外線特徵，讓敵方防空火力比較不容易鎖定，繼而提高生存力。另一方面，他並指出，直-20能根據部署的環境，還有任務目標進行不同的改裝。

(中時新聞網)