2021年一開年，永慶房屋與金馬獎最佳新導演黃信堯合作，拍攝「永慶讓你的特質更有價值」徵才廣告！影片中，男主角大環境狀況不佳，工作不穩定。透過女主角一對一師徒制的帶領，以及永慶房屋保障前九個月每月5萬與彈性工作8小時的制度，讓男主角擺脫困境，持續在職場中發揮才華。黃信堯以他敦厚質樸的聲線，訴說職場工作者在疫情時代的辛酸與韌性，也點出在艱困的大環境下，永慶房屋為新進員工提供的職場保障。

永慶房屋與金馬獎最佳新導演黃信堯合作，拍攝徵才廣告。(圖/永慶房屋提供)

金獎導演黃信堯攜手永慶房屋 演繹在疫情時代下的職場韌性

黃信堯導演長期心繫平凡人物的生命故事，用幽默和略帶詼諧的方式，捕捉日常人物在面對人生和社會的傾軋時，展現出的獨特自處和應對方式。在《大佛普拉斯》和《同學麥娜絲》，黃信堯導演用他一貫的溫柔嗓音，道盡市井之間的無奈和疑惑。而永慶房屋向來希望消費者「因為永慶更加圓滿」，深知每一個成交，都承載著每一個家庭的夢想和未來，也因此，永慶房屋的同仁們比誰都更清楚了解，所有人在生活中的奮鬥，都是對一處溫暖家居的渴望。

同樣具有對社會的觀察與關懷，讓永慶房屋和黃信堯導演一拍即合，共同譜寫出在現今艱困時代下，小人物的辛苦和韌性。永慶房屋人資部經理塗振宏表示：「這一次與黃信堯導演的合作，讓我們備感榮幸。黃信堯導演的作品聚焦在日常小人物的的掙扎和苦惱，這些議題是永慶房屋一直所關心的。因此我們很開心能夠邀請到黃信堯導演，透過他獨特的敘事手法說明永慶房屋為新進員工所提供的福利和保障。」

黃信堯攜手永慶展現正向能量，為轉職而努力的人們加油。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋三大保證，確保每一位員工的順遂職涯

面對不穩定的疫情風暴和職場未來，永慶房屋提供最優渥的職場保障，盡可能地幫助每一位新進員工排除職涯上的不利因素。

「永慶除了成為客戶圓夢的助手，更希望成為員工圓夢的推手。」永慶房屋慎重看待每一位同仁的生活品質，推出彈性工作8小時，讓第一線經紀人員可依照自身的生活習慣和安排，選擇不同的上下班時段，同時搭配《永慶大聯盟》工作遊戲化平台，以最聰明便捷的方式，讓員工高效工作，達到工作與生活平衡。

塗振宏補充，社會新鮮人以及轉職者在踏入全新職場時，總會有一段適應期，這段適應期的保障便格外重要。因此永慶房屋所有新進經紀人員前九個月享有每月保障五萬元，確保每一位剛踏入永慶的經紀人員，在經濟上都能毫無後顧之憂，全心投入工作學習。

永慶房屋提供所有新人前九個月每月5萬、彈性工作8小時、以及一對一師徒制度，保障每位員工的順遂職涯！(圖/永慶房屋提供)

此外，永慶房屋規劃一對一師徒制度，確保每位新人都有一位資深導師，從客戶服務、客戶開發、到房屋鑑價和房市行情，手把手傳授寶貴知識，讓新員工有方向迅速學習，免去獨自摸索的焦慮與不安，也能在客戶面前立刻呈現永慶的專業形象，提升客戶好感度。

面對疫情陰影和經濟緊縮，金獎導演黃信堯與永慶房屋合作，捕捉職場人的韌性與毅力。面對艱困的環境，永慶房屋作為台灣房仲第一品牌，期望透過多重職場保障，做每位勇敢職場人的堅實後盾。

(中時新聞網)