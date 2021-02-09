嘉義歡喜財神廟因緊鄰浪漫的落羽松森林，為迎接大年初三的接財神與西洋情人節，特別推出了結合在地食材、在地年輕烘焙師的《愛情麵包》，當這款獨創又討喜的粉紅心型麵包一出爐，立即獲得縣長翁章梁豎起大拇指大力推讚。廟方預訂大年初一至初三日，準備了1000份，每日限量免費贈送至少300份，歡迎夫妻或情侶蒞廟嚐鮮。

歡喜財神廟每年春節都在大年初三舉行接財神求財庫大法會，今年雖然為了配合政府防疫措施，取消了法會團拜儀式，但因為當天也是2月14日西洋情人節，而該廟就緊鄰著浪漫愛情秘境的落羽松森林，廟方遂別出心裁融入在地的火龍果等食材，並邀在地中埔年輕返鄉的手感烘焙師徐靖琴，獨家製作了1000份心型的《愛情麵包》。

大年初三剛好是西洋情人節，嘉義歡喜財神廟從大年初一開始，免費分送愛情麵包，祝福天下有情人，愛情麵包兼顧，愛情恆長久，金錢賺飽飽。

該廟總幹事石育鐘表示，新春到各大廟沾沾神氣、拜拜保庇是我們數百年的傳統，今年因為防疫所以沒有接財神團拜儀式，但為了稍微彌補過節氣氛，廟方仍預訂大年初一至初三（2月12～14日）每日限量免費發放《愛情麵包》給蒞廟的情侶或夫妻，讓所有情侶或夫妻，不管是先逛完落羽松森林再到財神廟，或是先到財神廟求財再逛落羽松森林，都能在神佛的庇佑下，新的一年攜手全面拚防疫、也牽手全力拚經濟，讓求愛與求財兩相宜、愛情與麵包兩者兼得。

而除了《愛情麵包》的神創意，同時，還有「神」示範。配合政府防疫政策，歡喜財神廟春節期間除了取消集頭香、接財神法會團拜及平安餐等可能群聚活動，全部改為自由參拜之外，為了讓香客安心拜拜，更進一步改造了整個廟區，實施單一入口的人潮分流措施，並設置了以口罩神將「站崗」的防疫站與總量管制點，相當搶眼。

嘉義縣長翁章梁特地前往歡喜財神廟，測試最新的熱成像測溫感應系統，讓所有香客安心求財。

嘉義縣長翁章梁日前親自視察，了解春節期間廟宇防疫整備情形時，即大讚廟方的創意防疫。翁章梁指出，廟方以戴有各式口罩的神將團負責站崗，成了提醒民眾正確防疫的最佳示範，另一方面，由神將團所守護的新式體溫熱感應顯像儀，經過的香客有無戴口罩，體溫是否異常，電視螢幕都會清楚顯示，一目了然，保護自己就是保護別人，過年期間人潮南來北往，廟宇防疫便成為重要工作，民眾進出廟宇務必戴口罩、勤洗手做好個人防護，齊心抗疫，才能平安過好年。

(中時新聞網)