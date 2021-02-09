阪神虎隊目前正在沖繩宜野座進行春訓，台灣左投陳偉殷昨（8）日三度進牛棚練投77球，整體狀況不錯，阪神監督矢野燿大希望他今年能幫球隊拿下15勝，殷仔則表示會盡全力。
在場採訪的日本媒體也問陳偉殷，是否願意接受台灣徵召參加東京奧運？他毫不遲疑回答：「我真的很希望被選進（中華隊），期待繼雅典、北京之後第三次參加屆奧運會。」殷仔解釋說，台灣能不能通過資格賽拿到奧運參賽資格？自己會不會入選都還未定。如果被選上仍是在日本比賽，果真如此他會很高興。
中職新會長蔡其昌日前曾被問到徵召陳偉殷的問題時也表示：「我們很願意出面，也會用各種方式來爭取陳偉殷。」話雖如此，殷仔與阪神隊簽約後，6搶1最終資格賽已不可能參加，中華隊必須自求多福，先取得最後一張奧運門票，才能進一步徵召殷仔入隊。
此外，日本武士隊（國家隊）監督（總教練）稻葉篤紀日前也曾提到，台灣還要打6搶1最終資格賽，尚不確定能否參加東奧。但稻葉認為以陳偉殷的個性而言，很可能會代表台灣征戰奧運，日本隊必須特別留意。
(中時 )
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