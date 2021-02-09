苗栗警察分局偵查隊劉姓小隊長108年率隊緝捕一名巫姓通緝犯時，雙方在道年內扭打，當時巫嫌不但拒捕，還掏出手槍拉滑套上膛瞄準劉小隊長，幸好劉員用手緊抓滑套阻止開槍，隨後趕到的同事也將手指伸進護弓阻止，順利阻止一場可能的傷亡，法官認為巫嫌有殺人犯意，重判7年10個月徒刑。

根據判決書記載，巫嫌於108 年9 月11日上午11時50分許，在苗栗縣銅鑼鄉九湖大橋旁河堤道路旁農田，因遭通緝，經苗栗分局員警劉姓偵查小隊長追捕，巫嫌為躲避查緝，見劉小隊長已追到其身旁，立刻亮出手槍並拉動滑套上膛，食指亦進入護弓內，以槍口直接對著劉文小隊長，劉員見狀便立刻以左手緊握已經上膛之上開手槍槍枝槍管阻止擊發，同時大喊槍已經上膛，雙方僵持到兩名陳姓同袍趕到時，三人便一起壓制巫嫌，始倖免於難。

劉員表示，巫嫌當時一路跑給員警追，他拔槍大聲嚇阻巫嫌不要再跑，對方還往水稻田跑後跌倒，當時他就站在巫嫌前面，巫嫌立刻把衣服拉起來從腰際拿出1 把槍並拉滑套，槍口還對著他，他見狀就撲上前將滑套拉住，讓滑套無法往前，巫嫌還一直掙扎和他搶槍，後來兩名陳姓同袍趕到後幫忙壓制，並將把手指伸到護弓裡阻止擊發，事後清槍時發現子彈已經上膛。

但是巫嫌審理時辯稱，當時只是想把槍塞到水稻田藏起來，根本沒有拉滑套，而且當時一隻手已經被警察抓住，是雙方拉扯的力道不同造成槍枝往後滑，還請劉員將彈匣退下。

當時趕到協助壓制的兩名陳姓員警也表示，巫嫌確有刻意持槍拉滑套，並瞄準劉姓小隊長，而且當時兩人距離很近，如果槍枝擊發極大可能傷及要害或傷勢重大，如果巫嫌想要自首，應該以手持槍口等較為安全方式交付槍枝就可，根本不需拉扯槍枝，且刻意拉滑套、舉槍瞄準劉小隊長。

法官審酌巫嫌為求脫免逮捕，竟持槍瞄準執行公務之員警，行徑乖張大膽，幸因員警及時壓制逮捕而未釀成重大傷亡，因此依照非法持有具殺傷力之槍枝罪，處有期徒刑3年10個月，併科罰金5萬元，又犯殺人未遂罪，處6年徒刑，應執行7年10個月拾徒刑，可上訴。

(中時新聞網)