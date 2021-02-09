燁興1月合併營收5.69億元、年增25.41％ 10:332021/02/09 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著鋼價上漲，燁興(2007)1月份合併營收為5.69億元、年增25.41％。 《其他股》福貞-KY元月營收年增65.23％ 《國際金融》併購活動推升歐股上揚0.3％ (工商 ) #燁興 #合併營收 #鋼價上漲 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慧榮科技去年營收 成長17％ 04:102021/02/09 產業特刊 筆電、5G助攻 華新科勁揚84％ 04:102021/02/09 產業．科技 願景基金投資收益大幅攀升 軟銀上季淨利暴增逾20倍 04:102021/02/09 全球財經 1月業績快報 橘子月增17％ 新遊戲連發 04:102021/02/09 產業．科技 宏遠投顧副總經理陳國清：把握六大利多 五招選股 04:102021/02/09 產業特刊 晶豪科出貨暢旺 元月營收新高 04:102021/02/09 產業．科技 《其他股》鼎炫-KY元月營收1.93億元 登歷年同月新高 08:522021/02/09 財經 《半導體》家登1月營收年增54％ Q1不淡全年樂觀 09:262021/02/09 財經 許璋瑤：台股萬六很健康 04:102021/02/09 財經要聞 華為去年營收、淨利 再衝新高 04:102021/02/09 全球財經 揚明光去年每股虧2.07元 本季拚回神 04:102021/02/09 產業．科技 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 狠砸400億炒比特幣後 馬斯克意外洩兒子嫰照 - 財經 14檔潛利大 法人年關掃貨 - 財經要聞 - 工商時報 拜登理念暗合孔孟？ 學者：中美關係應降溫、異中求同 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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