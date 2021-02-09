紐約一名70多歲老翁7日上午接種完新冠疫苗25分鐘後就倒地身亡，官方指出老翁並未出現任何不良反應。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，紐約市一名70多歲的老翁7日上午在曼哈頓的賈維茨會議及展覽中心（Jacob K. Javits Convention Center）接種新冠疫苗，當施打完疫苗25分鐘、準備離開展覽中心時，老翁突然倒地，現場救護人員趕緊將他送至附近醫院，不過老翁到院後不久就身亡。

目前尚不清楚老翁的死因是否與施打疫苗有關，不過紐約州衛生廳廳長朱克（Howard Zucker）表示，初步調查顯示老翁接種完疫苗後「並未出現任何過敏反應」，他說老翁施打完疫苗後有在現場待滿15分鐘進行觀察，「他沒有出現任何不良反應或任何困擾。」

目前紐約官方並未透露老翁身份以及他是施打哪一支新冠疫苗。

報導指出，新冠疫苗「不良反應」（adverse reaction）相當罕見，那些案例都和過敏反應有關。不過美國從2020年12月開始大規模接種疫苗以來，至今已經發生部分無法解釋的死亡案例，維吉尼亞州58歲官員基絲（Drene Keyes）5日接種完輝瑞新冠疫苗後身體不適，不到一天就過世，當地官員指出，基絲接種完疫苗後有在現場待滿15分鐘才返家，初步調查顯示死因和疫苗過敏反應無關，並且沒有證據顯示疫苗導致她過世，有關當局仍在對確切死因進行調查。

1月初，加州南海岸環球醫療中心（South Coast Global Medical Center）60歲X光放射師祖克（Tim Zook）接種第2劑輝瑞疫苗，不過他在接種疫苗幾小時後出現明顯的過敏反應，他向同事反應肚子劇烈疼痛、呼吸困難，後續祖克的症狀惡化，他在同事攙扶下前往急診室治療，並且在4小時後戴上呼吸器，祖克於2天後死亡。

加州橘郡（Orange County）驗屍官表示祖克的死因尚無定論，進一步的毒物檢驗需要數個月才能完成。

針對祖克的案例，輝瑞表示正在密切關注相關案例，並且將持續和全球監管單位分享資訊。

(中時新聞網)