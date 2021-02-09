台股金鼠年已於5日封關，投資人春節連假期間將目光轉向海外股市觀察資金風向。群益證(6005)對此宣布推出「春節不打烊」活動，透過提供「複委託不打烊」服務，讓客戶於春節期間也能同步掌握全球市場脈動。

群益證2020年自結收益97.24億元、年增24.72％，稅後淨利38.36億元、年增35.61％，分創歷史次高及新高，每股盈餘（EPS）1.64元。2021年1月自結收益10.96億元，月增6.83％、年增1.91倍，稅後淨利4.4億元，月增0.27％、較去年同期轉盈，每股盈餘0.19元。

為因應廣大投資客戶需求，群益證每年春節期間均推出「春節不打烊」活動，年年吸引許多客戶熱情參與。客戶可隨時以網路下單複委託股市，交易室更於春節期間提供接單服務，讓客戶在台指期封關期間，仍能掌握全球市場行情。

群益證表示，投資人在美股、香港、陸股交易時間撥打(02)8712-2681，即可享受群益證春節不打烊服務。在全球股市一片榮景下，預期將可吸引持續關注全球股市的投資人，掌握國際股市投資契機。

群益證為提供國內投資人最即時的全球市場訊息，持續推出各種不同理財投資活動，持續耕耘每位台股投資人。透過「複委託不打烊」提供複委託投資人全年無休的優質環境，期望牛年到來，全球股市持續「金牛」行情，協助投資人賺進滿滿荷包的投資財。

(時報資訊)