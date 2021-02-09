繼8日公布最新亮眼財報後，日本軟銀集團(SoftBank Group)股價隔日盤中一度碰觸一萬日圓，並創下20年新高價位。同時，股價上漲超過5%，也是軟銀這兩個月以來單日最高漲幅。

軟銀至2020年12月為止的財年第三季淨利，年增高達至少20倍，主要歸功於旗下兩檔規模都在千億美元左右的願景基金（Vision Fund），就像印鈔機一樣賺進大把銀子。

願景基金一號，共投資80餘家公司，當初投資為763億美元，現已大增至900億美元左右。至於願景基金二號，共投資26家公司，當初投入金額為43億美元，現值為93億美元。

軟銀創辦人孫正義也表示，軟銀就像隻會生金蛋的母雞一樣，從當初阿里巴巴，雅虎，到近來優步(Uber)與外賣事業DoorDash，自從自己的願景基金成立後，這些金雞蛋數量也在倍增中。

根據統計，軟銀總資產在2020年下半年，急速累積210億美元至2210億美元。

產業分析師認為，除軟銀投資眼光精準，成功挑選標的物外，市場資金氾濫，全球股市漲翻天，也是讓軟銀身價暴增另個推手。

(時報資訊)