中天綜合台36頻道綜藝節目《小明星大跟班》將於2月11日（四）晚間10點播出除夕特別節目「牛年好運旺旺來！新春好禮爭奪賽！」由藝人小鐘、張克帆、黃鐙輝、王中平、韓菲、禁藥王、栗子、梁云菲、Luxy Girl、劉大銓組成「金牛隊」，對抗張魁、張峰奇、大飛、大根、阿虎、臭屁嬰仔、Pink fun、馮翊組成的「福牛隊」，藝人們為了爭奪豪禮獻出獨門絕活！

前輩張魁一登場，吳宗憲興奮說道：「太難得啦！前輩竟然還帶著兒子上節目。」讓張魁忍不住自嘲：「兒子長的雖然相貌堂堂，但總是不幹人事！」此話一出讓吳宗憲笑道：「孩子要給他機會啦，而且他捅的婁子有鹿希派多嗎？我們還被罰了50萬呢！」

轉眼間，吳宗憲看著張峰奇直喊：「恭喜啊！懷孕了！」讓一旁沉浸在當阿公心情的張魁笑得不亦樂乎，沒想到吳宗憲突然好奇的向張峰奇問道：「所以你有帶甜甜跟爸爸見過面了嗎？」嚇的張峰奇大喊不是她啦！吳宗憲則不死心回應：「蛤！不是她啊？阿她懷孕了耶！你很厲害喔，可以殘留一、兩年。」氣的張魁追著張峰奇一陣猛打，看著場面逐漸失控，讓大根忍不住出面阻止：「你們現在在講，其實後面都有人在聽，因為她現在正在梳化準備錄一下場。」吳宗憲則開玩笑說：「此地不宜久留，還是說魁哥你們兩個先錄，錄好就走？」

《小明星大跟班》(右)張魁及(左)張峰奇被吳宗憲猛虧媳婦不是小甜甜。(中天綜合台提供)

在一片歡笑聲中，張魁與張峰奇父子合體演唱《小丑》與《寺廟》，聽著張魁的經典歌曲再現，全場藝人可是聽的感動不已，張魁更化身饒舌歌手霸氣開唱《般若波羅密多心經》引發全場轟動，張魁分享為了把《心經》背起來，已經練到一口氣能唱完，讓吳宗憲疑惑問道：「真的嗎？那你吸一口氣唱唱看，護士有來現場嗎？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時新聞網)