HTC的馬卡龍真無線藍牙耳機，主打機身輕巧可愛，使用者可依照個人的需求，將左右耳機獨立分別與不同裝置配對使用，音質上的重低音立體音效及清晰音質等表現都受到使用者的喜愛，加上配備400mAh大電力充電盒，可提供全天長效24小時強勁待機續航力，現再推出櫻花粉、薄荷綠、香草白及可可黑共4色選擇，28日前買再享限時899元優惠。

(中時 )