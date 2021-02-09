HTC馬卡龍真無線藍牙耳機推全新櫻花粉色 10:442021/02/09 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 HTC的馬卡龍真無線藍牙耳機，主打機身輕巧可愛，使用者可依照個人的需求，將左右耳機獨立分別與不同裝置配對使用，音質上的重低音立體音效及清晰音質等表現都受到使用者的喜愛。（HTC提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 HTC的馬卡龍真無線藍牙耳機，主打機身輕巧可愛，使用者可依照個人的需求，將左右耳機獨立分別與不同裝置配對使用，音質上的重低音立體音效及清晰音質等表現都受到使用者的喜愛，加上配備400mAh大電力充電盒，可提供全天長效24小時強勁待機續航力，現再推出櫻花粉、薄荷綠、香草白及可可黑共4色選擇，28日前買再享限時899元優惠。 泫雅《GOOD GIRL》超短黑T卡胸口 熱舞彈出D級曲線險走光 世界首款真無線骨傳導藍牙耳機BoCo PEACE (中時 ) #HTC #馬卡龍 #真無線藍牙耳機 #櫻花粉 #音質 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南電 產能滿檔1月營收攀峰 04:102021/02/04 產業．科技 信義鄉賞櫻祕境望高寮 花期到3月 04:102021/02/04 地方新聞 Hello Kitty兒童口罩來了 全聯同步開賣馬卡龍色口罩 19:222021/02/04 生活 夢幻下午茶 品嘗舌尖上的童話 11:142021/02/07 旅遊 爽爽貓、多拉A夢等3款聯名醫療口罩 momo購物網販售 08:552021/02/09 財經 老年癡呆新療法 馬斯克：今年可望為人腦植入晶片 05:012021/02/04 國際 摩根大通預測蘋果全新VR頭盔2022年推出 價格昂貴 10:522021/02/04 科技 新春催買氣 百貨量販福袋、福箱齊納財 17:372021/02/05 生活 夢幻下午茶 舌尖上的童話 04:102021/02/07 時尚消費 Beats推出全新的無線入耳式耳機Beats Flex 10:322021/02/09 科技 《山海有妖獸》上線公開試煉玩法 代言人林明禎一同暢遊全新山海世界 16:172021/02/08 科技 科技熱門新聞 6枚衛星就定位 福衛七號星系布署完成 - 科技 LINE迎接牛年送免費主題 買活動貼圖狂抽Gogoro - 科技 分析師驚爆iPhone 12 mini在今年Q2停產 主因曝光 - 科技 - 科技 晶豪科出貨暢旺 元月營收新高 - 產業．科技 - 工商時報 5G手機年前大降價 三星A42與OPPO Reno 5下殺拚CP值 - 科技 - 科技 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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