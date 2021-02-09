網紅「小A辣」去年砸45萬到泰國完成性別重置手術，讓她在31歲這年從生理上變成真正的女人，先前她透露熬過手術初期的痛苦後，現在已經可以正常跟男友「開機」，期待換新身分證，成為法律認證的女人。今(9日)周刊報導，小A辣找上曾幫天王天后改名的算命師，確認改名為「黃唯恩」，也拿到新身分證，迎接嶄新人生。

據《鏡週刊》報導，本名「黃柏軒」的小A辣去年動手術前特別徵求母親和家人同意，近日她找上自稱幫過陶喆、隋棠算命的老師，從幾個候選名單再度徵求媽媽同意，最終改名為黃唯恩。小A辣親自分享新名字的涵義，表示因為她屬蛇，名字中有個口，讓蛇能有家待在洞裡，名字中也有個心，算是肉的一種，便是期許她能安居樂業、能吃飽。

「小A辣」分享8年前後的照片。（圖／翻攝自小A辣臉書）

小A辣進一步表示，算命老師認為先前她的本名太強勢，新名字除了希望她能發財外，未來能多愛自己、也能被愛的人珍惜，承受恩惠，她和男友至今關係穩定，性事也契合。先前有人好奇小A辣的手術是將腸道引來改做為陰道，是否可能在恩愛時害男友那話兒被腐蝕？小A辣則回應是胃裡的胃酸才有腐蝕的功能，腸子只有分泌物，新的陰道完全是獨立移植的個體，和原本的消化系統毫不相關。

「小A辣」大方秀身材。（圖／翻攝自小A辣臉書）

越來越美的小A辣，日前也在臉書大方盤點曾動過的手術，並秀出自己8年前後的對比照，可知她除了動變性手術外，也縫過雙眼皮、削顴骨、墊下巴、隆鼻、隆胸等，她感慨說：「很多人說想要變漂亮，只要有錢整型就可以了，其實錢是一點沒錯，但運氣更重要，如果遇到不好的醫生，或者是運氣很差，就會造成整形失敗，或者死在手術台上，我只能說我真的很幸運，整型運非常好，自己喜歡現在的樣子，不後悔。」

(中時新聞網)