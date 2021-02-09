綜合電子媒體的報導，香港終審法院今早就壹傳媒集團創辦人黎智英的保釋案頒下判決，裁定律政司上訴得直（勝訴），黎智英需要繼續收押。

當局稍之前依港區維護國家安全法起訴黎智英，指他勾結外國或者境外勢力危害國家安全；去年12月23日，黎智英獲高等法院批准以港幣1000萬元（約新台幣3610萬元整）現金等多項條件保釋外出。

但律政司就黎智英的保釋裁決向終院提出上訴，終院於本月1日審理此案，今天頒下判決。

香港國安法第42條規定，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」。

律政司是基於上述規定向終院提出上訴，並指高等法院批准黎智英保釋，犯了原則性錯誤。

黎智英所涉上述國安法案以及另一起詐欺案，預定4月16日一併審理。在終院作出上述判決後，黎智英將會一直在監獄收押，等待案件審理。（編輯：沈朋達）1100209

(中央社)