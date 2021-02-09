迎接金牛年春假，五大電信業者不敢鬆懈，除在人潮熱點加強訊號服務外，也針對年節祭出專案優惠，搶食這一年一度的傳統旺季。

中華電(2412)表示，為滿足客戶新年換新機的需求，於日前推出「5G超正點」加碼贈送Apple購物金或Hami Point點數等優惠，日前再推出「新春抽抽樂」限時優惠活動，每次只要100元即可獲得價值超過500元產品，還有機會抽中30日無限上網量，買就送國內通信費168元，另外，還可享Hami書城月讀包、Hami Pass、Hami Video影劇館、LINE MUSIC答鈴鈴聲、Hami鈴聲館等任一服務免費體驗，另外，中華電今年特於全台觀光景點、廟宇及交通要道共167處，包括：台北龍山寺、碧潭風景區、新竹北埔老街、苗栗銅鑼九華山、台中一中商圈、彰化八卦山、南投紫南宮、北港朝天宮、嘉義檜意森活村、台南安平老街、高雄草衙道、屏東墾丁大街、宜蘭梅花湖、花蓮光復糖廠等熱門景點，持續投入近千台4G/5G高效能基地台。

台灣大(3045)旗下影音平台myVideo再次攜手國光客運，提供72小時(3天)免費看序號，讓上萬部電影戲劇陪伴民眾返鄉過年，此外，更祭出強檔新春活動，包括看片金回饋、APPLE TV抽獎等，還有吸睛度爆表、與院線同步的超級英雄片《神力女超人1984》，以及入圍多項金馬獎的《怪胎》等強檔大片與近期爆紅的日本動畫《天竺鼠車車》及《進擊的巨人final season》接力上檔。

遠傳(4904)針對「遠傳搶付」服務平台提供消費者量身訂做的電信門號組合，申辦門號即可挑選自己喜歡的商品0元帶回家，上市至今活動網頁已創下50萬不重覆造訪人次，各領域合作品牌也已達近80家，且持續有不同領域品牌洽談加入。過年佳節將至，遠傳搶付為消費者精選一系列圍爐團圓、連假走春、放鬆充電的推薦品牌方案，只要線上完成申辦門號，最高可獲得超過上萬元的超大紅包。

亞太電(3682)表示，為確保消費者於過年期間享有高品質的通訊服務，亞太電於竹山紫南宮、高雄愛河等熱門景點區域增設移動式基地台，其它主要道路則是調整基地台參數，增加涵蓋與容量，滿足返鄉人潮需求，確保提供最高品質的行動通訊及網路服務，另外，看好防疫宅在家商機，亞太電數位門市於過年期間提供24小時服務；此外，數位門市提供業界最簡便的門號申辦服務，跨界與超商合作，線上下單申辦、線下至萊爾富或全家便利商店進行SIM卡購買，僅需10分鐘。

至於台灣之星，為迎接金牛年的到來，台灣之星自上月中旬於全台實體門市及網路門市推出「新春限定」優惠方案，全面擴大回饋所有消費者，優惠推出至今獲得熱烈迴響，掀起一波申辦熱潮，因此，台灣之星特別在農曆春節前夕宣布優惠加碼再升級，月租299元可享4G不限速上網吃到飽、再加送5G不限速上網5GB流量免費用，讓所有消費者都可以輕鬆升級、體驗5G無負擔。

(時報資訊)