太陽能族群元月營收陸續公布，包括茂迪(6244)、元晶(6443)和達能(3686)都繳出好成績。其中，茂迪元月營收年增逾6成，成長動能最強勁。

達能1月營業收入為新台幣1016萬元，營業收入較去年同期成長16.38%；茂迪元月營收為3.01億元，年增63.76%；元晶元月營收為3.64億元，年增15.77%。

元月份因農曆年關前的備貨需求，加上晶片製造商擔憂新冠肺炎疫情對物流的影響，多數廠商積極備料，因此多晶矽價格略為上升；由於農曆年的長假效應，多晶矽原料及各項太陽能產品於農曆年前仍有備料需求，因此各項太陽能產品短期內應有機會維持穩定。

依據研調機構IHS Markit預估，2021年全球太陽能的裝機需求有機會達到158GW，與2020年相比成長34%；主要是IHS Markit認為2021年需求主要來自全球對再生能源的需求增加以及因疫情而展延的安裝併網項目重新啟動。尤其美國新政府上台對綠色能源的宣示，大大鼓舞了全球再生能源相關產業的活力，同時承諾2035年實現無碳發電，以太陽能等再生能源取代燃煤發電等推動目標。

不過由於新冠肺炎在全球各區域國家疫情仍持續嚴峻，且不斷演變的變種病毒令疫情增添變數，因此今年全球太陽能產業的裝機需求仍需視新冠肺炎疫情控制之後續發展而定。

(時報資訊)