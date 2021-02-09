在特斯拉公司加持下，比特幣繼隔夜站上4.4萬美元後，更在周二亞洲早上短短不到一個小時內一舉連破4.5萬、4.6萬與4.7萬美元大關。

根據Coindesk報價，比特幣一度站上47,513.57美元，再創歷史新高，過去24小時內漲幅超過20%。

每枚比特幣價格達到4.5萬美元原本應是一個重大里程碑，但遭狂飆不止的比特幣狠甩好幾條街。比特幣今年來已上漲約67%。

特斯拉周一宣布已投資比特幣約15億美元，並將開始接受旗下汽車與其他產品以比特幣付款。亞洲投資人一覺醒來立刻進場趕上慶祝行情，以及比特幣價格在4.5萬美元上方並未面臨反壓阻力，助比特幣價格一路急飆。

在特斯拉宣布投資比特幣之後，市場開始揣測誰是下一個宣布擁抱比特幣的重要企業。加拿大皇家銀行（RBC）即點名蘋果公司將跟進這一波比特幣潮流，如此一來，Apple Wallet能成為加密貨幣交易所，可望為該科技巨頭帶來數十億美元的商機。

(時報資訊)