投資人看好美國很快將推出新一輪大規模紓困振興計畫，以及疫苖加速普及將帶動經濟快速復甦，隔夜美股三大指數同步創下歷史新高。周二香港恆生指數開漲0.42%，為29442.5點。國企股(H股)開漲16點，報11576.53點。

恆生科技股指數開漲0.55%，騰訊開漲1%。

快手開漲1.98%，市值達到1.27兆港元。恆生指數公司宣布上周五上市的快手公司符合快速納入規則要求，將獲快速納入恆生指數、國企指數、科技指數與互聯網科技業指數，於22日盤後生效。

摩根大通調升銀河娛樂、金沙中國、美高梅中國股票目標價，博奕股應聲上揚，永利澳門、澳博控股、美高梅中國、金沙中國集體走高。

特斯拉宣布已投資比特幣約15億美元，帶動比特幣價格再創新高，24小時漲幅擴大至逾20%，一度觸及47000美元新天價，受此激勵，火幣科技目前漲逾31%，柏能集團、雄岸科技、慧聰集團均全面飆漲。

(時報資訊)