歐盟反壟斷專委維斯塔格(Vestager)警告蘋果公司，在其iOS平台上應對所有App公司一視同仁，給予相同的對待；該iPhone製造商新近修改隱私權，引起競爭對手臉書(Facebook)的反競爭指控。

蘋果將在春季要求用戶同意追蹤個人數據，以進行個人化的廣告推播；蘋果的說法是為更好地保護用戶隱私權，但是實務上會限制App公司收集手機數據的能力，該數據可用於廣告投放。

臉書為批評最力的App公司之一，蘋果的動作將讓臉書失去相當一部分的營收。

臉書在12月的部落格貼出一則呼籲反競爭行為，指蘋果的個人化廣告平台將不受新規定約束，讓用戶可選擇是否讓第三方追蹤。

維斯塔格指出，此雖關係到隱私權議題，但如果蘋果傾斜了競爭環境，也可能變形到反壟斷議題。維斯塔格表示，至今仍未收到關於蘋果該變化的任何投訴。

維斯塔格表示，隱私的改變類似於其去年的提案，即削減科技巨擘的權力，讓用戶對個人資料有更好的控制權；有一個明確的「退出」選項是很好的，這些都是歐盟正在尋找的解決方案。

蘋果先前曾指出，退出的選項將適用於所有追蹤用戶的開發商，包括蘋果自己；蘋果也表示，由於其廣告平台不追蹤使用者，所以退出選項也是無意義的。

歐盟目前對蘋果進行有兩項調查，其一為對行動支付Apple Pay，其二為對App Store。

(時報資訊)