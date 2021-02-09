110年加強重要節日安全維護工作已於2月3日晚間展開，縣長徐耀昌為激勵協勤民力之工作士氣，特地在昨(8日)晚上在警察局2樓會議室親自主持慰問會議，參與人員除有副縣長鄧桂菊、議長鍾東錦、副議長李文斌、秘書長陳斌山、守望相助大隊長謝家禓、民防大隊長楊明燁、義交大隊長張志宇、義警大隊長劉國昭、山地義警隊長黃月娥及警察局局長周煥興所帶領的團隊等，今年特別邀請苗栗縣議會全體議員共襄盛舉。

苗栗縣春安維護工作展開，縣長率各民力大隊長慰問。(苗栗縣警局提供)

苗栗縣春安維護工作展開，縣長率各民力大隊長慰問。(苗栗縣警局提供)

縣長在會中感謝各單位過去一年的努力，期勉各單位持續為本縣治安、交通及為民服務努力奉獻，另特別感謝警察局所有員警及協勤民力每年春節期間犧牲假期，無私的奉獻，全力守護治安、維持交通順暢及提供為民服務工作，讓民眾能安心過佳節。

苗栗縣春安維護工作展開，縣長率各民力大隊長慰問。(苗栗縣警局提供)

疫情期間警察全體動員，齊心協力防制新冠肺炎的擴散，在防疫工作上扮演多重角色，作為防疫第一線，任務繁重且辛苦，同時風險亦是相當的高，因此縣長特別提醒做好各項防疫措施，勤洗手、佩戴口罩，並應落實防疫社交距離，保護好自身安全，才能保護更多民眾的健康。

警察局局長周煥興強調，除了感謝各級長官對警察的厚愛，也感謝同仁們的辛勞付出，同時也期勉執勤人員在這段重要節日期間竭盡所能，共同維護良好的治安、交通及安居環境，並請相關協勤民力全力配合，讓民眾能安心的過一個好年。

會後縣長等人慰問警察局局本部執勤員警後，共分5條路線，遍及苗栗縣18鄉(鎮、市)與5個警察分局，逐點慰勉辛勞執勤的警察同仁及協勤民力，並頒發加強重要節日安全維護工作慰問品，以示宣慰之意。

(中時新聞網)