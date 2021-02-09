51歲戴姓男子今（9日）凌晨4時許酒後開車自撞分隔鳥釀成火燒車。（葉書宏翻攝）

51歲戴姓男子今（9日）凌晨4時許酒後開車自撞分隔鳥釀成火燒車。（葉書宏翻攝）

51歲戴姓男子今（9日）凌晨4時許酒後開車自撞分隔鳥釀成火燒車。（葉書宏翻攝）

51歲戴姓男子今（9日）凌晨4時許，酒後駕駛賓士車行經新北市蘆洲區永安大橋、往五股方向，疑因不勝酒力自撞分隔島，由於衝擊力道相當大，車輛瞬間起火燃燒、戴男受困車內，警消獲報到場時，現場民眾已協助戴男脫困，酒測值達0.5毫升，警訊後依公共危險罪嫌送辦。

據悉，戴男經營燒肉店，今（9日）凌晨與友人在新北市蘆洲區飲酒餐敘，酒後仍執意要開車返回汐止區住處，凌晨4時許，開車行經新北市蘆洲區永安大橋、往五股方向，戴男疑因不勝酒力自撞分隔島。

強烈撞擊造成車頭扭曲變形起火燃燒，火勢燃燒猛烈，戴男則肋骨斷裂受困車內，警消獲報前往救援，附近民眾已將戴男救出，戴男被送往淡水馬偕醫院急救，所幸未有生命危險，酒測值達0.5毫升，警方已調閱周圍監視器，進一步釐清車禍原因。

警方呼籲，喝酒不開車、開車不喝酒，如有飲酒情事，務必搭乘公共運輸工具，避免造成自己及他人的永久遺憾。

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(中時 )