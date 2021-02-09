性感女星雞排妹(鄭家純)日前受邀主持某公司尾牙，遭該公司老闆用低級言語騷擾，還被同場歌手翁立友襲臀，她勇揭此事後卻接到外界兩極評論，直言遭到性騷擾選擇勇敢揭發這條路，過程真的非常辛苦，說出來反倒讓原本的傷害再加乘，而這樣讓受害人身心受創的事件，其實一直在發生，美女主播蕭彤雯，過去就曾在節目上透露剛當上主播時，在公司內遭到性騷擾，讓她多年來始終有陰霾。

主播蕭彤雯2014年再婚，一家4口生活幸福，她也在2年前將重心轉往家庭，工作方面轉型當節目主持人與作家，而她曾在《新聞挖挖哇》節目中，曝光在當主播時期，曾遭遇公司主管性騷擾，過程驚險，讓來賓聽了也不禁驚呼連連。

蕭彤雯表示，剛當上主播時，電視台有名中高階級的男性主管，平時待人不錯，但卻有個糟糕的習慣，就是黃湯下肚後愛毛手毛腳，常幫女生看手相，本以為他只是對命理有興趣，但有男同事請他幫忙看，該主管卻是秒撥開，意圖相當明顯。

這名男主管不但愛拉女生看手相，還會做一些肢體碰觸，辦公室多少有些風聲，但沒人出來踢爆這件事，私下一問，才知道幾乎所有女同事都遭遇過他的騷擾，搞得人心惶惶。

蕭彤雯說有一次她值晚班，辦公室只剩下她跟那名男主管，對方在外喝醉了回到辦公室，說話醉言醉語的，事發當時蕭彤雯坐在自己的位子上，沒想到對方「整個人從我背後撲過來」，所幸她已有警覺，在桌上擺了化妝鏡，老早就在觀察對方，因此當他撲過來時，蕭彤雯先一步將椅子划開，讓男主管撲空整個人趴在桌上，她也馬上怒問：「你到底在幹什麼？」，之後這名色龜男主管遭到降級懲處，不久後被更上級的主管拔了官。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)