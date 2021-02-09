農曆春節將至，警方將對六龜地區做交通疏導。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

農曆春節連假將至，六龜地區熱門景點預期湧入大量車潮，六龜警分局9日表示，對於上山賞櫻的交通，將在台27線與藤枝聯外道路岔路口設置交通疏導崗，管制、勸導旅遊車輛。

至於台20線（南橫公路）梅山口至天池路段，也是春節連假期間民眾外出旅遊的熱區，因前往天池車輛須在梅山口管制站接受車牌辨識，往往會在站前大排長龍，形成停等性的壅塞。

對此，六龜分局於桃源、拉芙蘭及梅山口路段分別設置「道路壅塞告示牌」提供用路人參考，預做因應。

當梅山口至天池路段壅塞時，警方將配合公路總局甲仙工務段保全人員豎立告示牌，實施間歇性的管制；如梅山口至拉芙蘭路段道路壅塞，即於拉芙蘭所前豎立告示牌，勸導遊客暫停上山，建議先改往其他景點旅遊，以免多花1至2小時才能抵達天池，降低旅遊品質。

桃源分駐所也會在該處豎立告示牌，請遊客配合警方勸導，先改往鄰近景點旅遊，暫停上山，等車流紓解後，就會彈性開放上山。

(中時 )