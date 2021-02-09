晶片電阻廠大毅（2478）公告1月營收，在需求暢旺、年前提前備料需求的催化之下，大毅1月營收以5.94億元寫下2018年9月以來新高紀錄，年增率高達94.07％，年增幅度僅次於龍頭廠國巨（2327）。

大毅晶片電阻前段產能100％在台，後段產能則在東莞，近期為了配合客戶需求，即將遠赴越南設立後段產線，由於需求不差，大毅預估在台前段產能的稼動率可望維持高檔，在90％左右。

不過，大毅自擴建蘆竹新廠之後，在擴產動作上轉趨保守，如今月產能維持在300至350億顆，未來暫時沒有增產動作，將會透過調整產品組合的方式調配生產。

大毅9日公告1月業績，單月營收達5.94億元，月增17.16％、年增94.07％，年增幅度在被動元件廠1月表現中，僅次於龍頭廠國巨的表現，也被業界解讀，全球晶片電阻二哥爆家變之下，最大的轉單受惠者。

(工商 )