近期台股掀起一波「護國神山」熱潮，台積電成為投資市場熱門話題，股市相關討論區更出現「沒買台積電，別說你有投資台股」的笑話；從集保結算所大數據分析，散戶於2020年搶買台積電人數大增將近9萬股東，相較於2019年僅增加1萬股東，投資台積電熱度大增。

集保結算所大數據分析全市場（含證交所及櫃買中心）資料，近10年股民的「庫存排行榜」中，中鋼都是名列第一；且每10位股民中，至少有1位會持有中鋼股票（2011年有12.4％、2020年為10.9％）。就持有人數排名來看，中鋼雖拔得頭籌，但其持有千股（張）以上人數從2011年72萬人成長至2020年73萬人，股東人數成長有限。

相較之下，台積電在「庫存排行榜」中的排名，10年來雖「不進反退」，從2011年的第8名（占比4.0％），滑落至2020年的第10名（占比4.6％），但台積電持有千股以上人數從2011年23萬人，成長至2020年將近31萬人，成長率約35％，遠超過中鋼持有人數之成長比率，顯見股民對台積電鍾愛程度上升。由於近期台積電利多消息頻傳、股價迭創新高，預期持有台積電股票的股民會越來越多，2021年台積電排名有機會攀升。

比較2011年與2020年之數據，股民「庫存排行榜」中的第2、第3名，都是由晶圓代工「二哥」聯電及鴻海輪流擔綱，聯電股價近年都維持在低檔，但去年因晶圓代工產能吃緊，聯電營運大翻身成為飆股，這些長期持有聯電的股民們，財富也增加不少；鴻海今年更挾發展電動車硬體開放平台MIH的題材，讓沉寂已久的股價再度奮起，創3年多以來新高。

另觀察2011年股民庫存排行榜前20名，電子股與金融股約佔各半；但到了2020年股民庫存排行榜前20名，金融股入榜數已超越電子股，金融股入榜數增加一檔、電子股則是減少三檔。

長期在榜上電子股除鴻海、聯電、台積電外，還有友達與宏碁，也都是近十年股民熱愛之科技型類股。股息發放穩定、殖利率穩定的金融股，2020年開始有ETF入榜（元大高股息占比4.4％），以及中華電信也擠入排行榜內，凸顯「存股」概念興起，越來越多股民偏好股息發放穩定、殖利率穩定的股票，顯示股民從長期穩健的角度參與股市成長已成趨勢。

(工商 )