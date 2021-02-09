新北市今召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情會議，各局處宣告春節連假防疫措施，新北市社會局今宣布，長照機構探病規範放寬，原限制同寢間2人探病改為3人，也取消兒童不得探視、探視1小時規定，並規定長照單位在訪客探視結束後，進行探視區域環境清消。

新北疫情通報個案截至今日為止已累計8117人，目前居檢人數已下降至2056位，預計春節期間將下降至1000到1200位左右。新北市社會局考量春節探視需求，放寬長照機構探視原則，同一時間每寢室限2人探視改為3人，另開放兒童探視、在室內用餐，各機關也可視情況自訂探視時間，不受1小時規範限制。

社會局表示，長照單位會客室須規畫會客動線，避免交叉感染，訪客探視完畢後也要立刻加強環境消毒，才能安排下一組訪客，並將訪客探視原則公告門口佈告欄告知，雖放寬規定，但仍要落實防疫。

另外，衛生局也在春節加強轄內18間責任醫院急診，自10日小年夜起新北市大部分醫院仍維持正常看診，隔日除夕上午耕莘醫院、樂生療養院等約9家中大型醫院仍維持正常開診或提供部分門診的服務，而12日至14日多數醫院雖休診，但淡水馬偕（12至14日）；台大金山分院、台北醫院及樂生療養院12、13日仍有部分門診，待15、16日大多數醫院皆會開放部分門診或恢復正常開診。

(中時 )