玩完了花蓮市區、海岸線，山線玩過了嗎？每次說到花蓮太魯閣，總是想到國家公園的峽谷地形，但其實太魯閣國家公園內有很多個旅遊景點，像是大人小孩都適合的神祕谷步道砂卡礑步道、近期新開放要預約才能去的山月吊橋、在瀑布上的長春祠，或是沿著高聳斷崖的錐麓古道等全都在太魯閣，雖然要抵達需先經過蜿蜒的道路，但美景總是先苦後甘非常值得一去！ReadyGo幫大家整理了走春必備花蓮太魯閣景點懶人包，2021過年期間不如就去東部走春吧！

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花蓮春節旅遊景點#小錐麓步道(繩索吊橋)

若覺得錐麓步道難度太高就可以來位於砂卡礑隧道外側的小錐麓步道，太魯閣最夯的景點之一就是這裡！層層繩索交織而成的繩索吊橋，走在上頭每踏出一步就感受走鋼索的搖晃感，又忍不住探究腳下谷底的風景，極具趣味性及刺激感，短短的路程宛如經歷過一場難忘的叢林探險。吊橋一次只能一個人行走無法並排，最多可容納5人，不敢上橋的遊客可從旁邊的步道通過。

小錐麓步道

地址｜花蓮縣秀林鄉砂卡礑隧道

營業時間｜08:30-17:30

花蓮春節旅遊景點#砂卡礑步道

砂卡礑步道全長4.1公里，起伏不大是入門級的健行步道，是沿著山壁開鑿出的一條道路，需原路折返，來回約4-6小時，途中會經過中間點五間屋及步道終點三間屋，是當地居民搭建的小攤販。健行過程中不難發現，裸露的山壁上有許多柔美的線條，像千層糕般，層層分明地堆疊著，「大褶皺」是來到這不能錯過的特殊景觀。

砂卡礑步道

地址｜花蓮縣秀林鄉砂卡礑步道

花蓮春節旅遊景點#長春祠

長春祠旁的湧泉長年流水成散瀑，因而取名為「長春飛瀑」，是中橫公路具特殊意義的地標。想要到達長春祠需先穿過一小段沿山壁鑿出的洞穴步道，在那之前會先經過鋼骨紅橋及全台唯一開放遊客走上去的斷橋，站在紅橋上往下拍就能拍出不一樣的視角。

長春祠正後方有個長春祠步道，垂直的山壁開鑿出「之」字型陡急而上的階梯，因不斷往上延伸而有「天梯」之稱，會先後到達觀音洞、太魯閣樓和鐘樓，居高臨下的視角，景色絕美。不過因氣候及地形關係，考量安全步道暫時封閉，最新資訊可上太魯閣國家公園官網查詢。

長春祠

地址｜花蓮縣秀林鄉長春祠

花蓮春節旅遊景點#布洛灣山月吊橋

須預約才能走的吊橋！360度俯瞰太魯閣美景，吸收滿滿芬多精，從橋上俯瞰，立霧溪蜿蜒曲折，而兩岸山勢陡峻，層層相疊，視覺可以從溪谷向上延伸至遠山。山月吊橋往東眺望是溪畔一帶的立霧溪谷，往西則可以欣賞燕子口險峻的峽谷地形，氣勢磅薄。

山月吊橋

地址｜花蓮縣秀林鄉232號

營業時間｜09:00-16:30

（每月第1個、第3個週一為養護休橋日，暫停服務，不開放預約）

花蓮春節遊景點#燕子口步道

花蓮太魯閣燕子口步道是渾然天成的地理教室，有提供安全帽免費借用，除深峻的太魯閣峽谷，也可觀察到壺穴、溶穴、湧泉地形，看著岩壁上的紋路，不禁默默在心裡讚嘆大自然的鬼斧神工，碧綠的溪水聲潺潺不斷，波瀾壯闊的景色難以忘懷。

燕子口步道

地址｜花蓮縣秀林鄉燕子口步道

花蓮走春景點推薦#錐麓吊橋

錐麓古道燕子口登山口起點就是錐麓吊橋，是過了稽查收費站之後第一個遇到的景點，與立霧溪垂直，站在錐麓吊橋上可以眺望燕子口兩側高聳的太魯閣峽谷風貌，登山前免不了先在這邊拍張代表照，辛苦的路途才正要開始。

錐麓吊橋

地址｜花蓮縣秀林鄉富世291號

入園時間｜07:00-10:00

門票｜全票$200元/人、半票$100元/人

花蓮走春景點推薦#錐麓古道

由大理岩構成，在懸崖峭壁之中約一個人寬的道路，把立霧溪踩在腳下，錐麓古道是合歡越嶺古道殘存遺跡，也是早期太魯閣族聯繫各部落間的要道，全長約10公里，目前僅開放3.1公里，即錐麓吊橋至斷崖駐在所，需要事先申請入園許可，是花蓮太魯閣景點中最壯麗的景觀。

花蓮錐麓古道

地址｜花蓮縣秀林鄉燕子口隧道

入園時間｜07:00-10:00

門票｜全票$200元/人、半票$100元/人

花蓮走春景點推薦#九曲洞步道

溪水切穿大理岩形成險峻但絕美的峽谷一線天，完美表達鬼斧神工四個字，九曲洞步道整修後再次開放，其中一段透明玻璃步道可直接透視河谷，除峽谷地形外，大理岩壁上的斷層、節理、褶皺等，及在峭壁上絕地逢生的岩生植物，都是很值得邊走邊觀察的重點。

※不過因地形關係九曲洞步道並無設置停車場，車子需停放於綠水、合流停車場，轉乘客運至九曲洞。

九曲洞步道

地址｜花蓮縣秀林鄉九曲洞步道

花蓮走春景點推薦#白楊步道水濂洞

白楊步道是台電為了開發水壩所闢建的施工道路之一，後來計畫停止而留下的景觀。入口隧道到水濂洞分別會經過觀景台、大岩壁、白楊瀑布及數個隧道，最後才會抵達水濂洞，水濂洞是地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕水濂的特殊景觀。進入水濂洞記得攜帶手電筒及雨具，泉水強烈的沖蝕可能造成隧道內岩層脫落，路徑溼滑且凹凸不平，一定要注意安全。

白楊步道水濂洞

地址｜花蓮縣秀林鄉天祥隧道

2021春節旅遊玩東部推薦大家去花蓮太魯閣，走進大自然仔細欣賞台灣的美，利用過年假期把花蓮太魯閣國家公園內的景點一網打盡吧~

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(中時新聞網)