不少網友到黃偉哲臉書喊話，希望恢復舉辦鹽水蜂炮。（摘自黃偉哲臉書）

桃園醫院疫情危機解除，台南市長黃偉哲臉書湧入「還我鹽水蜂炮」等聲浪，黃偉哲今天表示，剩近3個禮拜時間，目前思考集中施放、不開放參觀施放，或神轎有遶境但元宵不群聚施放等方向，會再跟廟方、參與各方協調中。

呼應中央流行疫情指揮中心針對桃醫危機暫時解除，所以桃園市安養機構探病限制也解除了，台南今天起也同步解除。黃偉哲說，一方面過年快到了，很多外地遊子回鄉，如果這時沒辦法見到家人、親人或長輩的話，心裡會有遺憾，既然危機暫時紓解，就從今天開始解除安養機構、長照機構探病限制，但尊重醫院防疫管理措施。

針對網友喊恢復鹽水蜂炮，他說，鹽水蜂炮向來就是傳統重要民俗，當初緣起也是為了去除瘟疫，所以鹽水蜂炮現在還在思考，但現在廟方有點不想辦，不過，一些陣頭還是有想辦的意願，所以說是不是有其他折衷的方式，現在還在密集規畫中。

他說，因為目前剩將近3個禮拜時間，包括集中施放，或是不開放參觀施放，或者是神轎有遶境，但元宵節那天不群聚施放等這幾種方向都在計畫中，會再跟廟方跟所有參與的各方協調。

(中時 )