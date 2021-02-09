官司纏身的壹傳媒創辦人黎智英，今天香港終審法院就其保釋案做出判決，裁定律政司上訴，黎智英繼續收押。

黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，原本被裁判法院拒絕保釋，要還押候訊，但去年12月23日，高院法官李運騰批准黎智英以現金1000萬港元及多項保釋條件外出，律政司隨即向終審法院提出上訴，終院批出上訴許可給律政司，並撤銷黎智英的保釋，還押監房等候終院的判決，終院今早（9日）上午10時會開庭宣判，律政司上訴成功，黎智英需繼續還押及重新申請保釋。

香港國安法第42條規定「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」，律政司表示，是基於上述規定向終院提出上訴，並指高等法院批准黎智英保釋，犯了原則性的錯誤，並稱，黎智英早前提出的保釋條件，都只是針對預防黎智英潛逃，並無助阻止其繼續危害國家安全。

黎智英所涉上述國安法案以及另一起詐欺案，預定4月16日一併審理，在終院作出上述判決後，黎智英將會一直在監獄收押，等待案件審理。

(中時 )