櫃檯排隊人潮不斷，停車場也停滿了車輛。（姜霏攝）

桃醫院內感染事件爆發至今，情勢已逐漸趨緩，8日開始湧現人潮，不少民眾前來掛號看診，就連事件發生期間空空如也的停車場，也幾乎全數停滿，9日仍有多數民眾至桃醫領藥看診，院方表示，過年前不少民眾會擔心藥物不足，提前來備藥。

記者9日上午至桃醫門診中心查看，發現領藥櫃臺、掛號櫃檯皆排滿了人潮，而為了掌控入院人數，9日開始若沒有要看診的民眾需進入院內，要先填寫個人資料表，包括姓名、身分證字號及電話，以確保執行實名制。

院方表示，這幾天會湧現院內人潮大多是因為不少民眾怕過年醫院休假，擔心家中的藥品不足，才會來提前領藥，方便過年用藥，雖然看診民眾有增加不少，但對比以往的門診量仍是相距甚遠。

謝姓男子9日前來桃醫掛號，他表示之前是隔壁桃園療養院的患者，院內感染事件爆發時並沒有影響到他的就診需求，日前來回診時也不擔心疫情問題，他說看到桃醫準備充足、確實量體溫、消毒，並不畏懼疫情升溫。

1名婦女9日亦前來桃醫領藥，手上拎著大包小包的藥袋，她提到，每隔一陣子就會到桃醫來領一次藥，剛好碰上過年需準備充足的藥品，領了一整個月份的藥，也坦言現階段並不擔心疫情問題。

(中時 )