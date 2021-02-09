聖路易紅雀隊今（9）日宣布已與38歲老捕手莫里納（Yadier Molina）簽下1年合約，據了解價碼是900萬美元，莫里納也在個人IG表示：「我回來了！」他從2004年升上大聯盟，已為紅雀效力17個球季，今年將邁入第18年。

紅雀隊日前與資深右投手溫萊特（Adamm Wainwright）簽約，留下莫里納似乎也在意料之中。這位38歲的老捕手去年球季結束並未獲得續約，而是成為自由球員；1月間他曾說，如果未獲合理價碼他可能會退休。後來藍鳥隊似乎對他有興趣，但也沒有結果，於是重返聖路易就成了最合理的結局。

莫里納在紅雀17年曾經9次參加明星賽、9次拿下金手套獎（包括4次白金手套），生涯累計出賽2025場，擊出2001支安打，包括160支全壘打，有932打點，平均打擊率2成81。去年縮水球季他出賽42場，繳出打擊率2成62、4轟、16打點的成績單，算是老當益壯。

莫里納出賽2025場在紅雀隊史上名第3位，捕手自然無人能出其右，而且他在球場上經驗豐富，可以為投手提供更多的幫助，這也是老將最大的價值。日前紅雀從洛磯隊交易來重炮三壘手阿瑞納多（Nolan Arenado），又留下老將溫萊特、莫里納，今年球季的競爭力提升，應該可以走得更遠。

(中時 )