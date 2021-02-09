王中平女兒近日常與父母合影而曝光在社群，高顏值的她也成為受矚目的星二代，而中天綜合台《小明星大跟班》在錄製除夕特別節目「牛年好運旺旺來！新春好禮爭奪賽！」也邀請王中平父女錄影組隊拿獎金，她的高顏值也讓閱正美無數的小鐘也忍不住偷窺。

中天36頻道綜藝節目《小明星大跟班》將於2月11日（四）晚間10點播出除夕特別節目「牛年好運旺旺來！新春好禮爭奪賽！」王中平帶著女兒參加錄影，在韓菲演出時也分享有爸爸幫忙伴奏覺得相當安心，一旁的小鐘也頻頻誇讚：「這段表演播出去後，應該有很多人想找韓菲出唱片，真的太好聽了！」看著小鐘百分百的好評，張克帆忍不住爆料：「他剛剛在後台，就一直在偷看韓菲，小心岳母不好惹啊！」嚇的王中平連忙將女兒藏在背後。

《小明星大跟班》韓菲&王中平父女合唱。(圖/中天綜合台提供)

《小明星大跟班》除夕特別節目，由藝人小鐘、張克帆、黃鐙輝、王中平、韓菲、禁藥王、栗子、梁云菲、Luxy Girl、劉大銓組成「金牛隊」，對抗張魁、張峰奇、大飛、大根、阿虎、臭屁嬰仔、Pink fun、馮翊組成的「福牛隊」，藝人們為了爭奪豪禮獻出獨門絕活！

《小明星大跟班》小鐘被爆偷瞄韓菲。(圖/中天綜合台提供) (1)

緊接著登場的是由小鐘、張克帆與黃鐙輝組成的「資深諧星樂團」，不料吳宗憲竟相當不看好的表示：「這一看就很弱的！」三人不甘示弱回嗆為了這次表演都快住進練團室了！他們演出林強的《向前走》，沸騰的歌聲立馬炒熱全場氣氛，樂曲中段更有三人輪番Solo，在帥度破表的表演中，眼尖的吳宗憲突然發現端倪，吳宗憲立馬抓包：「看著黃鐙輝Bass一彈，就想到了一個成語，那就是『濫竽充數』！」笑翻全場，吳宗憲接著暗酸：「至少他很厲害啦，做到我們不敢做的就是娶萁萁，人家帶個孩子過來就算了，結果她帶個丈母娘來。」讓黃鐙輝無奈笑喊：「我怎麼知道還送一個老的？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時新聞網)