串流音樂平台眾多，即便是iPhone用戶，也有機會選擇Apple Music之外的付費音樂平台。然而，Apple Music由於是蘋果第一方應用，與iOS的相容性最好，也是Siri預設使用的音樂播放平台。如今，藉由iOS 14.5，使用者可以更自在的使用慣用的音樂平台來聆聽喜愛的歌曲。

在iOS 14.5之前，透過iPhone使用Hey, Siri命令，僅可使用Apple Music來播放音樂。而更新至iOS 14.5時，如果使用者只是說出「Hey, Siri播音樂」，系統會跳出手機內已經安裝的各個音樂類應用，邀請你選定一個你想借由它播放的媒介。舉例來說，如果使用者選擇的是Spotify。下一次請Siri幫忙播音樂時，它就會自動透過Spotify來播放。目前在iOS 14.5設定功能中，並沒有提供可以修改預設音樂播放app的菜單，因此就此來看，這項功能還有進一步完善的空間。

此外，也有網友發現，透過Siri可使用第三方音樂app播放歌曲的功能，僅使用一些特定的語法跟句子。若是喊出的Siri命令不是歸屬於這一類，那麼預設播放音樂的app又會轉回使用Apple Music。這一點的發現可以得出同樣的結論，就是利用第三方音樂app播放音樂的功能，還有不小的進步空間。

而上述功能的出現，讓不少使用者已經開始期待未來在HomePod上也有望支援，也就是說可以在HomePod中藉由Siri命令啟用第三方音樂app來播放音樂。目前為止，仍舊只支援Apple Music。而使用者如果要讓第三方音樂服務在HomePod上播放，僅能手動方式操控，以將HomePod作為藍牙喇叭的選項來播放，而無法請Siri為你執行。

iOS 14.5不僅加入了上述功能，根據先前Developer Beta 1公布的內容，在手機升級至iOS 14.5而且Apple Watch升級到watchOS 7.4之後，就可使用Apple Music來解鎖支援Face ID的iPhone，爲使用者在配戴口罩下難以藉由Face ID解鎖的情況提供一個便捷的解決方案。

(科技)