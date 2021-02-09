原相(3227)去年營運亮眼，全年每股獲利為10.6元，大賺一個股本，創下近12年新高，展望2021年，原相2021年各產品線均可望有不錯表現，其中高毛利率的電競及TOG滑鼠持續成長，TWS(無線藍牙耳機)在推出ANC(自動降噪)晶片後將有顯著成長，帶動整體獲利將進一步成長，法人也看好，原相今年獲利成長幅度有機會挑戰成長3成。

原相受惠新冠肺炎疫情帶動宅經濟持續發酵，去年第四季各項產品滑鼠、安防感測IC、TWS、穿戴等表現符合預期，滑鼠類產品營收比重由去年第三季的56%上升至57%、其他類產品由27%上升至31%，僅遊戲機產品在拉貨高峰過後，去年地第四季營收比重由去年第三季的17%下降至12%。

原相去年第四季單季營收為24.67億元、季增加13%、年增加27%，單季毛利率58.2%，季減少0.8個百分點，主要是新台幣升值以及產品組合，單季營業淨利6.49億元、季成長19.9%、年成長55%，單季稅後淨利為4.65億元、季增加8.2%、年成長40.1%，單季每股獲利為3.41元，單季業外損失7600萬元，主要就是因為新台幣匯兌損失；累計原相2020年營收為81.48億元、年增加34.1%，全年營收創下歷史新高，營業淨利為18.38億元，年增加91.2%，營業淨利率大幅成長到22.6%，累計全年稅後淨利為14.38億元，年增加73.3%，全年每股獲利為10.6元，大賺一個股本，創下近12年新高，全年毛利率為57.9%。

展望首季，有鑑於NB需求續強，將帶動原相有線、無線、TOG滑鼠表現平穩或小增，但電競滑鼠因客戶於在去年第四季積極拉貨告一段落，第一季將呈現微幅季減，但年成長仍達50%；遊戲機產品在第一季將有季節性變動，季減少預估20%、但相較去年呈現個位數成長，其他產品安防晶、OTS(光學追蹤感測器)等將穩定成長。

原相2021年在疫情帶動的居家辦公需求持續下，TOG、電競滑鼠、穿戴、安防、掃地機器人可望有不錯表現，遊戲機晶片因客戶展望正向，亦將有不錯表現；TWS則在ANC晶片放量下可望有顯著成長，法人預估，原相2021年各產品線均可望有不錯表現，其中高毛利率的電競及TOG滑鼠持續成長，TWS在推出ANC晶片後將有顯著成長，帶動整體獲利將進一步成長，看好原相2021年營收、獲利將持續成長，其中獲利成長幅度上看3成。

(時報資訊)