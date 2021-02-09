調查局航調處日前直搗工廠等相關處所。（調查局航調處提供／陳淑娥台中傳真）

業者大量製造「安心口罩」品牌醫用口罩。（調查局航調處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市一家口罩廠商未取得醫療器材許可證前，去年8月擅自建置醫用口罩生產線，涉嫌大量製造「安心口罩」品牌醫用口罩，於公司網站、FB、LINE等方式公開行銷，販售給全國各地經銷商及一般民眾，調查局航調處日前直搗工廠等相關處所，查扣口罩逾128萬片及相關銷售憑證，粗估不法獲利至少2000萬元以上，經約談黃姓負責人等4人後以違反《藥事法》等罪嫌移送檢方偵辦。

受新冠肺炎疫情影響，民眾對醫療口罩迫切需求之際，調查局近日接獲衛生機關線報，經循線深入調查後，發現台中市一家口罩公司黃姓負責人意圖牟取暴利，於去年8月起在尚未取得衛福部食藥署醫療器材許可證前，擅自建置醫用口罩生產線，違法大量製造「安心口罩」品牌醫用口罩，並利用公司網站、FB、LINE等方式公開行銷，販售予全國各地經銷商及一般民眾。

航調處台中調查站報請台中地檢署由檢察官陳東泰指揮，於2月1日會同台中市食品藥物安全處同步搜索該公司及其口罩製造工廠等相關處所，當場查扣口罩製造機組6部、未經許可製造醫用口罩128萬9840片及相關銷售憑證。

航調處指出，該公司去年8月迄今年1月5日，未取得衛福部食藥署核准醫療器材許可證前，製造販售應以醫療器材管理「安心口罩」共計579萬片，並以每片3至5元銷售，不法獲利至少2000萬元，詳細金額仍在計算中，經約談黃姓負責人等4人後，以涉嫌違反《藥事法》等罪嫌移送檢方偵辦。

調查局表示，為貫徹政府防疫決心，積極嚴查市面非法口罩來源，阻絕未經許可製造(MIT)或劣質醫療口罩，確保民眾健康，圍堵防疫漏洞，呼籲民眾遇有未經許可製造醫用口罩、販售黑心醫用口罩或接獲疫情假訊息，請即時就近通報調查局各外勤處站、或撥打0800-007-007專線，均有專責調查官協助應處。

(中時 )