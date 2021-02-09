半導體及車市需求強勁，導線架廠—順德(2351)、界霖(5285)及長科*(6548)1月合併營收表現亮眼，其中界霖1月合併營收達5.04億元，創下單月歷史新高，長科*自結1月合併營收為9.53億元，為單月歷史次高，順德1月合併營收為8.66億元，為107年9月以後新高。

半導體市況熱，且全球車市復甦，加上車用電子滲透率提升，讓導線架自去年下半年呈現供給吃緊，近期更因市場需求強勁嚴重供不應求，目前長科*蝕刻訂單交期已達半年以上，順德及界霖也是訂單滿手，加班生產因應客戶需求中。

受惠於客戶訂單強勁，長科*、順德及界霖業績自去年下半年展現強勁成長力道，1月合併營收更同步攀高，其中界霖1月合併營收達5.04億元，年成長58.41%，創下單月歷史新高；長科*自結1月合併為9.53億元，年成長36.32%，為單月歷史次高；順德1月合併營收8.66億元，年成長33.91%，為107年9月以來單月新高。

由於導線架需求強勁，長華集團蝕刻產品訂單交期已達半年以上，長科*表示，目前QFN和傳統導線架出貨量強勁，產能供不應求，公司預計2月中旬起將有新產能陸續開出，加上mini LED新產品開始出貨，有利於挹注業績。

為滿足客戶需求，長科*在高雄、馬來西亞及大陸蘇州積極擴產，希望能達到「One world、Two segments」的生產配置，根據長科*規畫，兩岸QFN年產能在2021年將達到3200萬條，並希望在2025年QFN導線架市占率上看30%。

界霖表示，工控、消費性及車用客戶需求強勁，幾乎是一做出來就被客戶拉走，第1季及上半年訂單無虞，今年業績成長可期。

順德則表示，目前客戶訂單能見度高，預估今年第1季業績將優於去年第4季，全年業績亦可望優於去年。

(時報資訊)