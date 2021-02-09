IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠ABF載板需求續旺，2021年1月自結合併營收74.48億元，較去年12月73.91億元小增0.77％、較去年同期68.06億元成長9.43％，回升至近3月高點、續創同期新高。

投顧法人預期，欣興受新台幣強升及提列山鶯廠火損費用拖累，去年第四季獲利將「雙降」。今年首季ABF載板需求維持高檔，但其他產品能見度有限，加上火損影響暫難回復，其他廠區尚難完全支應，預期首季營收將季減5％，毛利率及獲利均將較去年第四季略降。

欣興今年載板產能主要仍透過去瓶頸增加、預期小增5～10％，楊梅新廠產能預計年底至明年上半年才逐步開出。去年資本支出估約240億元、今年仍達約174億元，其中近8成用於興建楊梅新廠，投顧法人認為，折舊及費用增加仍是欣興今年主要獲利壓力來源。

欣興山鶯廠S1廠房去年10月28日發生火災，本月4日在復原期間再度不慎失火，所幸無人傷亡。投顧法人認為，此意外對營運現況無影響，惟原先預計年底重進設備、明年完全恢復，需再次觀察復原時間是否因二度遭逢祝融影響而略為延後。

綜合3家美系外資看法，亦認為欣興山鶯廠S1廠房二度祝融，短期對欣興生產及營收影響有限，除非對生產ABF載板的S2、S3廠造成重大損害，否則對未來3～6個月的ABF載板產業供需影響有限。BT載板亦已積極合作轉移產能至其他廠，對產業供需影響有限。

美系外資認為，投資人對山鶯廠二度祝融事件的擔憂，短期內對欣興不利，但ABF載板受惠5G、雲端等應用需求增加，帶動產業結構性呈現上升趨勢，欣興仍為主要受益者，維持「買進」評等、目標價150元不變。

另一家美系外資則基於ABF載板供需展望持續變化，BT載板需求增加及與新興技術融合帶動的成長潛力，對欣興維持開放態度看待，認為欣興處於可利用類載板（SLP）、軟硬結合板（RFPCB）等發展契機的良好位置，維持「優於大盤」評等、目標價128元不變。

不過，第3家美系外資則認為，復原進度可能因地方政府須進一步調查而延遲，業務不確定性較大。同時，ABF載板需求能見度雖達第四季，但臻鼎-KY預計2022年下半年進入ABF載板產業，可能成為欣興主要風險，故維持「遜於大盤」評等、目標價64元。

(時報資訊)