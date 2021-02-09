神達(3706)公布1月營收35.14億元，月減3%、年增13%，主要是美國資料中心客戶需求推升，神達持續看好後續出貨動能。神達旗下神雲伺服器代工部分，客戶包括戴爾（Dell）、IBM等大廠，亦經營自有品牌「泰安（TYAN）」；神數車用電子也有Mio、Magellan、Navman等自有品牌銷售產品。

神達總經理何繼武日前表示，今年神達旗下神雲除了雲端服務供應商（CSP）客戶需求正向，神數車用電子也有新案，營運審慎樂觀。神雲除了伺服器，邊緣運算及5G也有新進展，目前客戶有二線CSP以及品牌廠，預計第一季至第二季會小量出貨。

神數行車紀錄器切入美國車廠，未來產品將以選配方式導入新車銷售，產品在神達新竹廠生產，預計今年上半年將導入5-6個車款、下半年再導入5-6個車款，預期要明顯爆發需至2022年。

神達投控去年全年營收為411.45億元，年增14.83%，各事業營收占比大致為神雲80%、神數11%、神達9%。神達去年前第3季毛利率11.84%，在業外收益增加之下，稅後淨利20.08億元、年增7.81%，EPS為1.68元。

(時報資訊)