佐登-KY(4190)1月自結合併營收2.65億元，較去年同期成長超過20%。年前保養旺季，台灣推出SPA新春福袋與醫美術後保養課程，帶動業績成長，加上策略合作佐登微爾醫美診所新竹分院開幕，美容保養及醫美均繳出漂亮的成績單；大陸則受疫情確診人數上升導致官方取消聚集活動，原訂醫美巡迴醫療服務暫緩、SPA來客數略減，影響當月營收。

佐登表示，因應疫情觸動消費者購買行為轉變，研發團隊針對防疫與居家保養產品為開發導向，如：呼吸道淨化防禦精油、抗菌洗手露、沐浴乳及洗髮乳等生活必需品熱銷，帶動業績成長；另外，新品牌-珍朵絲特一月中上市，首批主打龍血求麗修護系列產品於開架通路亮相即獲好評，搭配線上商城行銷活動，獲得佳績。

隨著兩岸14家佐登微爾醫美診所陸續開業，會員倍增帶動術後美容服務及保養產品業績成長、新品牌珍朵絲特搶攻年輕人商機、吃出健康美保健新品推出，佐登妮絲「美的生態圈」持續擴張。

(時報資訊)